Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’da Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesinde yer alan Türkçe eğitim sınıflarını yenileyerek donanım desteğinde bulundu.

TİKA, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesinde yer alan Türkçe eğitim sınıflarını yenileyerek donanım desteğinde bulundu. Türkçe eğitimin verildiği, eski ve yıpranmış durumda olan Türkçe ve Fen Bilimler sınıflarının yeni ve modern eğitim şartlarına uygun hale getirilmesi için TİKA tarafından tadilat ve donanım çalışmaları tamamlandı.

Projenin açılış törenine Türkiye Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilyana Kamçevska, Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Kahil, TİKA Üsküp Koordinatörü Şeyma Babayiğit, MATÜSİTEB Genel Başkanı Tahsin İbrahim, Kuzey Makedonya Parlementosu Milletvekilleri Salih Murat ve Beycan İlyas, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Kuzey Makedonya Eğitim Politikaları Devlet Danışmanı Gönül Bayraktar, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Rıza Altunel, Türkiye Maarif Vakfı Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül, diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri, üniversite hocaları ve fakülte öğrencileri katıldı.

Bu fakültede eğitimin devam etmesi için büyük emek veren rektörlere, dekanlara ve hocalara teşekkürlerini dile getiren Türkiye Üsküp Büyükelçisi Ulusoy, Türkiye olarak Kuzey Makedonya’da birçok kurumla birlikte faaliyetlerine devam ettiklerini ve bu hususta TİKA’nın çok önemli projelere imza attığını ifade etti. Ulusoy, "TİKA’mızın buradaki faaliyetlerini çok önemsiyoruz. Birçok alanda bu çalışmalar da devam edecek. Bugün de pırıl pırıl hem ilkokuldaki hem üniversitedeki öğrencileri görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Sayın başkan yardımcımızın belirttiği gibi her iki açılışta da TİKA’mızın destek verdiği yerler, üç dilde de eğitim yapan, Makedonca, Türkçe, Arnavutça eğitim yapan okullar. Bu anlamda da çok mutluyuz. Toplumun geniş kesimlerine katkı sağlanmış oluyor" dedi.

TİKA’nın 20 yıldır bu ülkede çalıştığını ve birçok alanda projelerini hayata geçirdiğini ifade eden TİKA Başkan Yardımcısı Çevik, "Hayatınızın her alanına dokunmak istedik. Eğitim alanında, sağlık alanında, sosyal alanda, hastanelerin inşaatında, okulların inşaatında ve diğer alanlarda bir dizi proje uyguladık. Yıllarca bu coğrafyada barışı getiren sizler, sizin gibi bu toplumun mensupları, onların dedeleri, ataları, birlikte yaşama kültürünü oluşturdular ve biz de bu kültüre sahip çıkarak, devamının da sağlanması için yeni nesiller olarak da sizin gibi kıymetli insanlara eğitim alanında da katkı yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Kliment Ohridski Pedagoji Fakültesi Dekanı Kamçevska ise yaptığı konuşmada, "Bizim fakültemiz hem okul öncesi eğitim için hem sınıf öğretmenliği bölümü konusunda bütün ülke genelinde yer alan ilköğretim okullarına sınıf öğretmeni yetiştiren bir bölümdür. Ayrıca bilimsel alanda yapılan çalışmalar hususunda da çok önemli bir bölümdür. Bizim fakültemiz bünyesinde Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç önemli dilde eğitim imkanı sağlanmaktadır ve bizi, yani buranın kadrosu, yöneticileri, hocaları olarak mutlu eden en önemli kısım TİKA’nın bunu keşfetmiş olması, görmüş olması ve çok dilde eğitim veren bu sınıfların bu hale gelmesinde destek vermesi, bizim için çok önemli bir husustur" diye konuştu.

Üsküp Kliment Ohridski Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Öğretim Görevlisi Kahil ise bugün, hem Türk hem Makedon hem de Arnavut öğrenciler için çok önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, bu iş birliğinin ileride de devam edeceğine inandığını ifade etti. Desteklerinden dolayı TİKA’ya teşekkürlerini dile getiren Kahil, "Bu projenin gelecekte de devam edeceğine dair inancım tamdır. Bugün de ifade ettiğim gibi özellikle burada üç dilde eğitim sunulmasından hareketle, burada yapılan eğitim çalışmalarının gelecekte ülkedeki yaşama kültürüne çok önemli katkı sunacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Okul öncesi eğitim öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri yetiştiren fakültenin kalitesinin ve öğrenci sayısının artışına katkıda bulunmak amacıyla TİKA’nın modern şartlara kavuşturduğu eğitim sınıflarından 600’e yakın öğrencinin yararlanması öngörülüyor.