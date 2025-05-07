Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde yaşlı adam, yakınları tarafından fındık bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Çandır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akrabalarının hayvanlarını almaya gittiği sırada yaşlı adamın fındık bahçesinde yerde hareketsiz olduğu gördü. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşlı adam ise kılınan Çaybaşı’nda ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı son yolculuğuna uğurlandı.