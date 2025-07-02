Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, Afganistan’ın kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında Herat Milli Sanat Müzesi’nin bakım ve onarımını tamamladı.

TİKA, Afganistan’ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TİKA’nın desteğiyle Herat Milli Sanat Müzesi’nin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Resim, hat, minyatür ve grafik sanatlarına ait önemli eserlerin yer aldığı müze, yeniden işlevsellik kazanarak sanatseverlere kapılarını açtı.

Yenilenen müzenin açılış törenine Kabil Büyükelçisi Cenk Ünal, Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, TİKA Herat Koordinatörü Arafat Deniz, Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki ile çok sayıda sanatçı ve kültür insanı katıldı.

Törende konuşan Herat Kültür ve Enformasyon Müdürü Muttaki, Türkiye’nin ve TİKA’nın kültürel mirasın korunmasına sağladığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk kamu kurumlarının bu alandaki desteklerini takdir ettiklerini belirtti.

Kabil Büyükelçisi Ünal ise Türkiye’nin Afganistan genelinde kalkınma projeleri yürüttüğünü, Herat vilayetinde ise özellikle kültürel mirasın korunmasına öncelik verdiklerini vurguladı. TİKA Herat Koordinatörü Deniz de TİKA’nın batı Afganistan’da kalkınma ve kültür alanındaki projelerine kararlılıkla devam edeceğini aktardı.