Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz yalnızca turnuvalarda yer almak değil büyük organizasyonlarda kalıcı ve güçlü ülkelerden biri olmaktır' dedi.

TFF Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemlerine ait faaliyetlerinin, ibra için üyelerin oylarına sunulduğu TFF Olağan Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleşiyor. Genel kurulda bir konuşma gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 24 yıl aradan sonra Türkiye'nin yeniden katılma hakkı kazandığı Dünya Kupası'na sayılı günler kala gerçekleştirilen genel kurulun Türkiye'ye ve Türk milleti adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğini ifade etti.

'Geleceğin hedeflerini birlikte şekillendiriyoruz'

Yalnızca bir Mali Genel Kurul gerçekleştirmediklerini aktaran Hacıosmanoğlu, 'Bugünkü Dünya Kupası sahnesine taşıyan büyük yürüyüşün muhasebesini yapıyor, geleceğin hedeflerini birlikte şekillendiriyoruz. Bu vesileyle futbolumuzun her kademesine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Amatör liglerden profesyonel liglere, altyapılardan milli takımlarımıza kadar Türk futboluna değer katan kulüplerimizi, sporcularımızı, teknik ekiplerimizi, hakemlerimizi, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı kutluyorum' diye konuştu.

'Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil yeni bir başlangıçtır'

Dünya Kupası'na katılma başarısının yalnızca bir takımın değil bir ülkenin, bir futbol ailesinin başarısı olduğunu vurgulayan Hacıosmanoğlu, '24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan milli takımımız sahadaki müdahalesiyle, inancıyla ve karakteriyle milletimize büyük gururlar yaşatmıştır. Bu tarihi başarının mimarları olan başta Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolcularımız olmak üzere, emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkür ediyorum. Ancak Dünya Kupası'na katılmak bizim için sonuç değil yeni bir başlangıçtır. Hedefimiz yalnızca turnuvalarda yer almak değil büyük organizasyonlarda kalıcı ve güçlü ülkelerden biri olmaktır. Milli takımımız göreve geldiğimiz dönemde FIFA Dünya sıralamasında 27. sırada giden bugün 22. sıraya yükselmiş durumdadır. Dünya Kupası'nda bulunan tarihini de ilk kez UEFA uluslararası A Ligi'nde mücadele edecek olmamız da bu büyük yükselişinin göstergelerinden birisidir' ifadelerini kullandı.

'FIFA temsilciliğinin de İstanbul'da açılışını gerçekleştireceğiz'

Türk futbolunun yalnızca sahada değil, uluslararası alanda da güçlü şekilde temsil edilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, 'Bugünkü FIFA ve UEFA'nın çeşitli kurullarında daha etkin temsil edilen bir Türkiye var. UEFA'nın Londra ve Brüksel'de sonra üçüncü temsilciliğini İstanbul'da açılması bu vizyonun en somut sonuçlarından birisidir. FIFA'nın da İstanbul temsilinin açılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Değerli dostum İnfantino'nun İstanbul ziyaretlerinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili makamlarla yer tahsisi konusunda konuştuk. Görüşmeleri gerçekleştirdik. En kısa süre içerisinde FIFA temsilciliğinin de İstanbul'da açılışını gerçekleştireceğiz. Bununla beraber gençlerimizin futbolla erişimini artıracak FIFA'nın bu projesi kapsamında önemli adımlar attığımız görüşmelerin öncesinde ilk etapta planlanan 60 sahanın sayısını 100'e çıkarması yönünde FIFA Başkanı İnfantino'dan destek sözü aldık. Bu durumlar yalnızca bugünün değil geleceğin de yatırımlarıdır' açıklamasında bulundu.