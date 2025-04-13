TİDER'in 5'incisi düzenlenen Gıda Bankacılığı Zirvesi’nde gıda bankacılığının israf ve yoksullukla mücadelenin en etkin yol olduğunun altı çizildi.İSTANBUL (İGFA) - Temel İhtiyaç Derneği (TİDER), İstanbul'da “İsraf ile Mücadelenin Parçası Ol” temasıyla 5. Gıda Bankacılığı Zirvesi’ni gerçekleştirdi.

Gıda israfından sürdürülebilirliğe, istihdamdan ileri dönüşüme kadar pek çok konunun ele alındığı etkinlik, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini buluşturdu.

15. yılını kutlayan TİDER’in Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk, derneğin 39 ilde 83 noktada 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaştığını belirtirken, “Yardım değil, sistemli çözüm üretiyoruz. Destek market ve istihdam projelerimizle sosyal adaleti ve ekonomik kalkınmayı destekliyoruz” dedi.

Zirvede, tarım yazarı Mine Ataman, gıda israfının yalnızca tüketicilere değil, üretim ve tedarik zincirine de odaklanması gerektiğini vurguladı. Ataman, “Gıda güvenliği topraktan başlar. Her birey israfı önleyerek yılda 15 bin TL tasarruf edebilir” dedi.

Denizbank’tan Engin Eskiduman ise tarımda finansal desteğin önemine dikkat çekerek, çiftçiye bilgi, teknoloji ve pazarlama desteği sağlanırsa verimliliğin artacağını, kırsal kalkınmayı ve gıda güvenliğini güçlendireceğini kaydetti.