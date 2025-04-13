Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu hayırsever bir mahalle sakini tarafından hediye edilen elektrikli ısıtıcı ve muhtarlık kütüphanesinden seçilen okuma kitaplarını Ilıcabaşı Ortaokulu’nu ziyaret ederek teslim etti.

Mahalle kültürünün en güzel örneklerinden biri Fatih Mahallesi’nde yaşanırken, hayırsever bir mahalle sakininin desteği ve muhtarlığın öncülüğünde Ilıcabaşı Ortaokulu’na elektrikli ısıtıcı ve okuma kitapları hediye edildi. Fatih Mahalle Mahalle Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu mahalle sakinlerinden Aliye Atlı tarafından alınan elektrikli ısıtıcı ile mahalle kütüphanesinden seçilen okuma kitapları Ilıcabaşı Ortaokulu’nu ziyaret ederek Okul Müdürü Zeynep Özcan’a teslim etti.

Konuyla ilgili Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Arkadaşım Aliye hanımın hediye ettiği elektrik sobasını ve muhtarlık kütüphanemizden seçtiğimiz okuma kitaplarını Ilıcabaşı Ortaokulu’na hediye ettik. Okul Müdürümüz Zeynep Özcan ve müdür yardımcımız Pınar Karaman’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için soba hediye eden Aliye Hanım’a ve muhtarlık kütüphanemize kitap bağışında bulunan tüm dostlarımıza da teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.