Ticaret Bakanlığı, Mart ayında Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesini iptal etti.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayına ilişkin Dahilde İşleme İzin Belgeleri (D1), Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri (D3) ile firma talebine istinaden iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri listelerini bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı.

İhracatçı ve üretici firmaların gümrük muafiyetlerinden yararlanarak uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artırmasını destekleyen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında düzenlenen belgeler kapsamında toplamda 617 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi.

Bugün yayımlanan tebliğlere göre 19 firmaya D3 yurt içi satış ve teslim işleme izin belgesi verilirken, firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi ise iptal edildi.​​​​​​​

–– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi için tıklayabilirsiniz –– 2025 Yılı Mart Ayına Ait Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi için tıklayabilirsiniz