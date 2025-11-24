Tivibu, kasım ayında başrolünde John Slattery’nin oynadığı "The Rainmaker"ı ekranlara getiriyor. John Grisham’ın aynı adlı 1995 tarihli romanından uyarlanan hukuk drama dizisi, Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle platformda yerini alıyor.

Son dönemde Robin Hood, Muhafızlar: Gizli Proje, Kasparov ve Deep Blue: Rövanş, Sherlock ve Kızı, 80 Günde Devriâlem gibi başarılı yapımları dizi seçkisinde toplayan Tivibu, Amerikan yapımı "The Rainmaker"’ı da ekranlara getiriyor.

Amerikan hukuk draması "The Rainmaker" Tivibu’da izleyicilerle buluşuyor

Adalet, etik ve hukuk temalarıyla öne çıkan ve bireyin mücadelesini konu alan "The Rainmaker", derinlikli hikâyesiyle dikkat çekiyor. Yeni mezun, genç ve idealist bir avukatın güçlü bir şirkete karşı açtığı davada adalet arayışını merkeze alan dizi, hukuk sisteminin insani yönlerine dikkat çeken kurgusuyla izleyicilerde güçlü bir etki bırakıyor. Ünlü yazar John Grisham’ın 1995 yılında yayımlanan klasikleşen eserinden uyarlanan dizi, 1997’de beyaz perdeye aktarılan filmden farklı olarak hikâyeyi günümüz hukuk dünyasının dinamikleriyle yeniden yorumluyor. Modern anlatım dili, karakter gelişimleri ve etkileyici mahkeme sahneleriyle "The Rainmaker" sadece bir hukuk draması değil, adalet kavramının insani boyutunu işleyen güçlü bir öykü sunuyor.

Toplam 10 bölümden oluşan The Rainmaker’ın ilk 3 bölümü 17 Kasım itibarıyla Türkçe dublaj ve alt yazı seçenekleriyle Tivibu ekranlarından izlenebilecek.