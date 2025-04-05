TFF Kadınlar 3. Ligi’nde Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü ilk yarısını 4-0 önde kapattığı maçta Hakkari Hayalkent Spor ile 4-4 berabere kaldı.

TFF Kadınlar 3. Ligi 30. Grup’ta mücadele eden Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü ile Hakkari Hayalkent Spor, Cizre Hamit Özalp Stadyumunda karşı karşıya geldi. Güçlü rakibi karşısında etkili bir oyun oynayan Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü Rojda (2), Besra (1) ve Zehra’nın attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü’ne karşı baskın bir oyun oynayarak maça başlayan Hakkari Hayalkent Spor, Hayrunisa (3) ve Nergiz’in attığı gollerle maçta 4-4’lük eşitliği sağladı. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 4-4’lik eşitlik ile sona erdi.

Bu sonuçla Cizre Spor Lisesi Spor Kulübü, grup lideri Hakkari Hayalkent Spor ile 2. Lig’e yükselme play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

Maç sonunda Hakkari Hayalkent Spor oyuncuları deplasmandan aldıkları 1 puanın sevincini halay çekerek kutlarken, maçta hat-trick yapan Rojda’nın ailesi, sporculara ve teknik heyete şeker dağıttı.