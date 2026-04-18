TFF 3. Lig 2. Grup 30. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında karşılaştığı Kilis 1984'ü 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Enver Aydın, Gürcan Uslu, Ahmet Emre Akbulut
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Massis Gülük, Güney Tuttcuoğlu, Ömer Uzun (Ahmet Uzun dk. 46), Eren Şimşek, Tahsin Özler, Tayyip Kanarya (Mehmet Güneş dk. 80), Bilal Ceylan (Ender Alkan dk. 80), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi
Kilis 1984: İbrahim Kağan Alkış (Yusuf Berat dk 86), İbrahim Beler (Burak Taşdemir dk.46), Deniz Dirk Knibbe (Fırat Ünal dk. 86), Beratcan Ot (Burak Kaan Sezgin dk. 86), Nesim Bekmez, Emirhan Parmaksız, Mehmet Kuzucu, Eren Evin, Mert Ali Demir (Cabbar Samancı dk. 60), Muhammed Eren Türkmen, Kazım Efe Yılmazer
Goller: Ömer Uzun (dk. 13), Tayyip Kanarya (dk. 65 pen.) (Malatya Yeşilyurtspor)
Sarı kartlar: Emirhan Parmaksız, Burak Kaan Sezgin (Kilis 1984)