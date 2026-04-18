Vodafone Sultanlar Ligi'nde Bursa'yı temsil eden tek takım olan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, sezon kapanışı kapsamında Gölyazı'da kahvaltıda buluştu.

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Gölyazı'da bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Günce Çelik, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulüp Başkanı Muharrem Or'un katıldığı kahvaltıda oyuncular ve teknik heyet de yer aldı.

Emre Karagöz, Nilüfer'in bir spor ve sporcu kenti olduğunu vurgulayarak gösterdikleri çaba için tüm takıma ve teknik ekibe teşekkür etti. Muharrem Or ise sezon boyunca sahada ter döken sporculara ve katkıları için teknik ekibe teşekkür etti. Nilüfer'e yaraşır bir mücadeleyle ligde yer aldıklarını dile getiren Or, voleybolun gelişimine her zaman katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.