TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Karaman Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Yeni Mersin İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Egemen Artun, Murathan Çomoğlu, Beran Yalçın,
Karaman FK: Mert Can Salık, Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz (Metehan Mustafa Mollaoğlu dk. 74), Polat Yaldır, İlke Tankul (Sabrican Vural dk. 74), Yunus Teke (Anıl Gözütok dk. 46), Abdulkadir Sönmez, Ömer Faruk Yılmaz, Özkan Taştemur, Resul Türkkalesi (Yusuf Yardımcı dk. 90), Mehmet Bağcı (Cihat Aktaş dk. 62)
Yeni Mersin İdmanyurdu: Mücahit Serbest, Ender Gör, Mustafa İnan, Furkan Güneş (İsa Güler dk.88), Muhammed Ali Doğan (Muhammet Akpınar dk. 77), Oğuzhan Akgün (Uğur Can dk. 71), Alper Uludağ, Gökcan Gelmen, Atakan Aybastı, Özgür Sert, Umut Aydın (Ümit Yasin Arslan dk. 77),
Goller: Resul Türkkalesi (dk. 48), Eyüpcan Delibalta (dk. 87), (Karaman FK), Oğuzhan Akgül (dk. 53 ve 56), (Yeni Mersin İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Eyüpcan Delibalta, Azad Filiz, (Karaman FK), Oğuzhan Akgün, Atakan Aybastı, Özgür Sert, Ümit Yasin Arslan, (Yeni Mersin İdmanyurdu)