TFF 3. Lig’in 27. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Bayburt İl Özel İdarespor’u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Tayfun Güz, Hakan Can Yılmaz, Eren Hadak
Pazarspor: Salih Şenbaş (Dursun Miraç Vural dk. 78), Furkan Yılgın, Aras Aydın, Ali Ekber Öz, Emre Akgün, Erhan Şengül (Gökdeniz Karahan dk. 90), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 52), Ali Alperen Çelik (Mustafa Diler dk. 46), Göktuğ Yılmaz, Onur Civelek, Mustafa Sol (Metin Akbayrak dk. 89)
Bayburt Özel İdarespor: Onur Tekin, Köksal Ayaydın, Hüseyin Yıldız, Ömer Memiş, Yusuf Saitoğlu, Yusuf Saitoğlu, Muhammet Eşref Bayansal, Cihan Aydın (Özdilek Yıldızhan dk. 89), Mehmet Aygün, Murat Torun (Semih Çiçek dk. 17, Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 58), Mehmet Durgut, Mikail Albayrak (Mahmut Deniz Pamuk dk. 88)
Goller: Musatfa Sol (dk. 41), Yavuz Alemdar (dk. 85), Mehmet Aygün (dk. 87 k.k.) (Pazarspor)