TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Nazillispor’u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Sinan Özcan, Erdem Tanış, Azem Zorlu
Karacabey Belediyespor: Eray Birniçan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan, Serhat Kot (Furkan Metin dk. 87), Niyazi Batuhan Salman (Berat Badak dk. 77), Abdullah Balıkçı (Koray Yağcı dk. 87), Muhammed Enes Yılmaz, Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün (Talha Yünküş dk. 27), Ali Aydemir (Azat Çakar dk. 87), Fahri Pınar
Nazillispor: Mustafa Güngör, Mücahit Kaya (Bayram Enes An dk. 46), Anıl Taşdemir (Oğuzcan Kesgin dk. 55), Kürşat Babamoğlu, Oğuzhan Akgün, Gökmen Aydoğdu, Nicola Mikael Avellino (Serkan Güler dk. 79), İlkay İşler (Hüseyin Öztürk dk. 62), Selçuk Hakalmaz, Taşkın Çalış, Miraç Furkan Türközü
Goller: Ali Aydemir (dk. 12 ve 85), Ahmet Furkan Özcan (dk. 32) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Abdullah Balıkçı (Karacabey Belediyespor), Kürşat Babamoğlu (Nazillispor)