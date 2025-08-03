Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları, 343 sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Gölcük’ten Derince’ye uzanan 2600 metrelik parkurda 11 yaşından 65 üstü yaşa kadar her yaştan yüzücü kıyasıya mücadele etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde iki yıldır düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışlarının üçüncüsü bugün büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan başlayan yarış, Derince sahilinde sona erdi.

2 bin 600 metrelik parkur için 526 sporcu kayıt yaptı. Yaş kategorisine göre ayrılan ve kıyasıya yarışan sporcuları bitiş noktasında bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, madalyaları sporculara bizzat takdim etti. Programa ayrıca Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışlarının üçüncüsü büyük heyecana sahne oldu. 'Körfezin iki yakası bir araya geliyor' sloganıyla 526 sporcunun kayıt yaptığı yarışmada 261 erkek ve 82 kadın olmak üzere toplamda 343 sporcu yarışlara katıldı. Zorlu ve bir o kadar da keyifli olan parkurda 42 hakem görev yaptı.

KÖRFEZ’DE 7’DEN 70’E YÜZDÜLER

İki yıldır büyük bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte 11 yaşından başlayarak 65 üstü yaşa kadar her yaş aralığındaki sporcular yarıştı. Yüzme tutkunları için keyifli bir parkur olan etkinliğin sonunda sporculara sandviç, meyve suyu, su ikramı yapıldı. Sporculara ayrıca kurulanmaları için havlu verildi. Avrupa Gençler Açık Su Yüzme Şampiyonu Su İnal’in de yarıştığı parkurda Kocaeli başta olmak üzere; İstanbul, Yalova, Bursa Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Şırnak gibi illerden de katılım oldu.

Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanı’nda başlayan yarış, Derince sahilinde tamamlandı. Saat 10.00’da startı verilen yarışma ile körfezin her iki yakası sporcuların heyecanlı yarışına sahne oldu. Hem yüzme tutkunları hem de sporseverleri bir araya getiren yarışmada bir sporcu, yıllardır İsrail’in saldırısı altındaki Filistin’e selam gönderdi. Filistin bayrağı açarak yüzmeye başlayan sporcuya izleyiciler alkışlarıyla destek verdi.

AİLELERİN HEYECANI GÖRÜLMEYE DEĞERDİ

Derince sahilinde sporcuları bekleyen aileleri oldukça heyecanlıydı. Sporcuları alkışlarla karşılayan aileleri, onları kucaklayarak yorgunluklarını aldı. Yarışmacılar sudan çıkar çıkmaz kendileri için hazırlanan sandviçler ve meyve sularını aldı.

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