TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Vanspor’u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Hakan Yurtseven, Miraç Berk Kölemen, Mahir Selenga Mısır
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Yusuf Ziya Gümüş, Ahmet Furkan Özcan (Burak Albayrak dk. 69), Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Koray Yağcı dk. 86), Abdullah Balıkçı (Emre Oymak dk. 90), Muhammed Enes Yılmaz (Hakan Öztürk dk. 86), Mahmut Bilir, Berke Özgün (Furkan Yasin Yalçın dk. 86), Ali Aydemir, Fahri Pınar
Vanspor: Taha Cengiz Demirtaş, Harun Kavaklıdere (Batuhan Kör dk. 82), Emre Batuhan Adıgüzel (Ahmet Eren dk. 82), Serkan Odabaşoğlu (Erdem Seçgin dk. 64), Hasan Bilal (Mert Örnek dk. 60), Okan Eken, Eyüp Akcan, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici (Medeni Bingöl dk. 82)
Gol: Niyazi Batuhan Salman (dk. 17) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Ahmet Furkan Özcan, Hüseyin Arslan, Burak Albayrak, Emre Oymak (Karacabey Belediyespor) - Mert Örnek (Vanspor)