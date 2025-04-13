Muş-Kulp karayolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobil ağaçlara takılarak durabildi. Araçtaki 4 kişi yaralı kurtuldu.

Alınan bilgilere göre, kaza Muş-Kulp karayolunda meydana geldi. Yusuf Çelik idaresindeki 35 BPK 980 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Takla atan ve metrelerce aşağı yuvarlanan otomobil, ağaçlara takılarak durdu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Yusuf Çelik ve 3 yaralı, Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahattin Eyyubi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.