TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. haftasında Belediye Derincespor evinde karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri’ne 3-0 mağlup oldu.
Hakemler: Ahmet Resuloğlu, Oğuz Akyüz, Çağrıcan Pazarcıklı
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Haşim Arda Sarman, Tugay Güner, Mustafa Batuhan Altıntaş (Berat Kartal dk. 73), Denizalp Özdemir, Eren Türkkal, Ümitcan Ekşi (İsa Nalbant dk. 54), Sercan Demirkıran (İlyas Yılmazer dk. 65), Yiğit Canguru, Anıl Emre Yılmaz (Yunus Karakaya dk. 73), Onur Taha Takır (Mustafa Karaman dk. 65)
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Boran Güngör, Batuhan Yılmaz, Fatih Bektaş (Murat Arda Ayhan dk. 83), Batuhan Ekinci (Miraç Yağız Altınçayır dk. 87), Taha Aydınlı, Mutlu Güler (Ulaş Şimşek dk. 83), Adem Doğan, Bora Aydınlık (Kubilay Akyüz dk. 46), Mehmet Soyarslan, Mustafa Kaçan (Bilal Budak dk. 65), Bahattin Berke Demircan
Goller: Fatih Bektaş (dk. 34), Mehmet Soyarslan (dk. 51 ve 64) (Beyoğlu Yeni Çarşı)
Kırmızı kart: Nuri Çolak (Teknik Sorumlu) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Tugay Güner, Yunus Karakaya (Belediye Derincespor), Mustafa Kaçan (Beyoğlu Yeni Çarşı)