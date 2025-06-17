TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, 2. Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Şaban Hakan Bolat, TFF 2. Lig kulüplerinin başkanları ve yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

Murat Şahin: "Yeni sezonun tüm kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Kura çekiminin öncesinde yaptığı konuşmada yeni sezonunun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Murat Şahin, "2025-2026 sezonu TFF 2. Lig grupları kura çekimini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Yeni sezonun tüm kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle, geçen sene zorlu geçen 3. Lig’den 2. Lig’e çıkan kulüplerimizi canıgönülden kutluyorum. Kura çekiminin fair-play ruhuyla gerçekleşmesini; yeni sezonun ise sağlık, başarı ve dostluk içinde tamamlanmasını temenni ediyorum. Kura çekimi tüm camialarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin’in açılış konuşması ve TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu’nun teknik bilgilendirmesinin ardından yapılan kura çekimiyle TFF 2. Lig grupları belli oldu.

Tören, grupların belirlenmesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

TFF 2. Lig’de sezon, 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 19 takımla oynanan Beyaz Grup’ta 21 Aralık 2025, 18 takımla oynanan Kırmızı Grup’ta ise 14 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 10 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve normal sezon 25 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. TFF 2. Lig’de 19 takımlı Beyaz Grup’ta 13, 23, 30, 32 ve 35. hafta müsabakaları, 18 takımlı Kırmızı Grup’ta 21 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak. TFF 2. Lig’de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

TFF 2. Lig 2025-2026 sezonu grupları şu şekilde:

Beyaz Grup

Adana 01 FK SK

24 Erzincanspor

Batman Petrol Spor

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetler

Bucaspor 1928

Elazığspor

Kastamonuspor

İnegölspor

İskenderunspor

Karacabey Belediye Spor

Karaman FK

Kepez Spor

Merkür Jet Erbaaspor

MKE Ankaragücü

Muğlaspor

Sincan Belediyesi Ankaraspor

Şanlıurafspor

Kırmızı Grup

68 Aksaray Belediyespor

Adanaspor

Aliağa Futbol

Ankara Demirspor

Arnavutköy Belediye Futbol SK

Belediye Derince Spor

Bursaspor

Fehtiyespor

Isparta 32 SK

Kahramanmaraş İstiklal Spor

1461 Trabzon FK

Kırklarelispor

Mardin 1969 Spor

Menemen FK

Muş SK

Somaspor

Yeni Mersin İdman Yurdu

Yeni Malatyaspor