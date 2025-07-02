Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Yatağan Şubesi ile Muğla Milas’tan gelen muhtarlar, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren bazı kanunlardaki değişiklik teklifiyle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde basın açıklaması yaptı.

TES-İŞ Yatağan Şubesi ve Muğla’nın Milas ilçesinde görevli muhtarlar, mecliste görüşülecek, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren bazı kanunlardaki değişiklik teklifiyle ilgili TBMM önünde basın açıklamasında yaptı. Yasa değişikliği çerçevesinde, zeytinliklerin taşınmasına ilişkin yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Karaağaç muhtarı Dursun Uysal şöyle konuştu:

"Tarım ve hayvancılıkla iç içe yaşayan Milaslılar olarak son dönemde kamuoyunda yürütülen bazı tartışmaların sağlıklı ve gerçek bilgilerle değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeniköy, Kemerköy ve Yatağandaki termik santraller yaklaşık 40 yıldır bölgenin ülkemizin enerji ihtiyacını karşılıyor. Bölgemizden 3 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. Kömür rezervlerinin bulunduğu bu coğrafyada madencilik ile tarımsal üretim bir arada olduğu örnek bir uygulamaya öncülük ediyor. Biz 40 yıldır bölgede santrallerimizle barış içinde yaşıyoruz. Fakat bu durum bazı kesimler tarafından kamuoyuna farklı lanse ediliyor. Zeytin ağaçlarının korunması bizim en büyük önceliğimizdir. Yeniköy Kemerköy Enerji geçmişten bugüne yüzlerce zeytin ağacını uygun şartlarda taşıyarak yaşatmayı başarmış, bu ağaçların yeni yerlerinde sağlıkçı şekilde büyüyerek tekrar ürün vermesini sağlamıştır. Biz atadan dededen gördüğümüz kadarıyla zeytin ağaçlarını taşıyoruz. Zeytin varlığının bölgede artmasına, altında yatan temel nedenlerden biri bizim taşıdığımız, aşıladığımız zeytin ağaçlarıdır. Zeytin ağacı taşımak bizim için çok eski ve kadim bir uygulamadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken taşıma işleminin doğru yöntemlerle yapılması ve bu süreçte köylünün zarar görmemesidir. Bu konuda hazırlanacak yönetmeliklerin zeytin ağacı taşıma sürecini detaylı bir şekilde belirleyeceğine ve ağaçların zarar görmeden taşınacağına inanıyoruz."

"Enerji bağımlılığı ulusal güvenliği meselesidir"

Zeytinliklerin taşınmasının zorunlu olduğuna değinen TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik ise, "Zeytinlerin taşınması bir zorunluluktur. Enerji bağımlılığı ulusal güvenliği meselesidir. Türkiye yerli kaynakların en üst seviyede kullanarak yurt dışına bağımlılığı azaltılmalıdır. Ayrıca belirtmek isteriz ki, zeytinlikler bitecek gibi söylentilerle karşılaşıyoruz. Türkiye’de 200 milyondan fazla zeytin ağacı var. Muğla bölgesinde 40 güne yakın süredir faaliyet gösteren Yeniköy, Kemerköy ve Yatağan termik santralleri yalnızca elektrik üretimine değil bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bugün santrallere bağlı işletmelerde 4 bin 500’den fazla kişiye doğrudan, yaklaşık 100 bin kişiye dolaylı gelir kapısı oluşturmaktadır. Faaliyetlerinin yürütebilmesi için gereken kömür rezervlerinin kullanımı ülke enerji ihtiyacının karşılamanın yanı sıra bölgede binlerce ailenin geçim kaynağıdır. Bu faaliyetlere sekteye uğratmaya kalkmak ülke enerjisi sistemine ciddi açıklar oluşacaktır, hem de bölgemiz ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir yara alacaktır. Kamuoyunda bazı çevreler tarafından dile getirilen ‘zeytin katliamı’ söylemleri gerçeklerle örtüşmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelen, komisyon görüşmeleri yapılan ‘Maden Kanun Düzenlemesi’ yalnızca Muğla’daki üç santral sahasında kesin sınırları belirlenmiş rezerv alanlarla uygulanacak geçici ve kontrollü bir mekanizmadır. Bu kapsamda bilimsel raporlara taşınabildiği gibi uygun olan zeytin ağaçları dünyada ve Türkiye’de yıllardır uygulanan yöntemlerle uygun alanlara taşınmakta ve yaşamaya devam etmektedir" dedi.