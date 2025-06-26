Bursa'da Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2024-2025 sezonu öğrencileri, Orhan Kemal’in çarpıcı eseri ‘Tersine Dünya’yı sahneledi. Kadın ve erkek rollerini tersine çevirerek, erkek egemen toplumu mizahi bir dille eleştiren oyun hem güldürdü hem düşündürdü. BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2024-2025 sezonu öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Tersine Dünya’ oyunu Osmangazili sanatseverlerle buluştu.

Orhan Kemal’in aynı adlı romanından sahneye taşınan oyunda erkek ve kadının toplumsal rolleri değiştirilerek cinsel kimlikler üzerindeki sosyal aksaklıklar, toplumsal baskının açtığı arızalar ele alınıyor.

Kadın ve erkek rollerini ironik ve eğlenceli bir üslupla tersine çevirerek, gündelik ilişkilerden namus kavramına kadar birçok konuda izleyiciyi cinsiyetler üzerine ezberleriyle yüzleştiren Tersine Dünya, geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle karşılandı. Işık Öğütçü tarafından uyarlanan, Kübra Tüzgün tarafından yönetilen oyunda Ali Zırtlan, Baha Güllübay, Çağla Yıldırım, Demet Ergen, Elif Coşkun, Nida Nur Topçular, Sıla Çelik ve Yağmur Özer rol aldı. Performansıyla göz dolduran ekip, oyun bitiminde, salonu dolduran kalabalık tarafından ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, oyun sonunda Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu 2024-2025 sezonu öğrencilerine teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahnelenen oyun öncesinde ‘Tersine Dünya’ eserini tiyatroya uyarlayan Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü tarafından imza günü düzenlendi.