Samsun’un Terme İlçe Belediyesi’nin "Ramazan Etkinlikleri" yoğun ilgi görüyor. Her akşam eğlenceli gösterilerle buluşan çocuklar unutulmaz anlar yaşıyor.

Terme Belediyesi, Ramazan ayına özel çocuklar için bir dizi etkinlikler hazırladı. Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan organizasyonla çocuklar eğlenceli anlarda buluşuyor. Etkinlikler kapsamında çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz, orta oyunu, meddah gösterileri ve Keloğlan masalları gibi geleneksel Türk kültürünü yansıtan aktiviteler düzenleniyor. İlahi ve sohbet programları ile Ramazan ayının manevi atmosferi yaşatılırken, yerel kültüre ait örf ve adetler de çocuklara tanıtılıyor.

"Mutlu olsun istiyoruz"

Terme Park Sosyal Yaşam Alanı’ndaki etkinliklere katılarak çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Mevla’m bizleri bu mübarek Ramazan gününde bir araya getirdi. Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. İnşallah Ramazan ayı boyunca düzenlenecek dolu dolu programlarla bu coşkuyu hep birlikte sürdüreceğiz. Ramazan’da da çocuklarımız mutlu olsun istiyoruz. Onlar için birçok etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.