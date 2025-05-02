Samsun’un Terme ilçesinde okul öncesi öğrencileri, belediye tarafından hazırlanan boyama kitabı ile yaşadıkları kenti renklerle tanıyacak.

Terme Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilçede okul öncesi eğitim gören yaklaşık 3 bin çocuğa, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini içeren özel boyama kitabı, boya kalemleri ve hatıra bileklikten oluşan hediye paketi hazırladı. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Ahmet Ersoy İlkokulu anasınıfı ile Terme Anaokulu’nu ziyaret ederek çocuklara hediyelerini dağıttı.

Boyama kitabının Terme’nin simgeleri olan Pazar Camii’nden Terme Çayı’na kadar birçok ögeyi içerdiğini belirten Başkan Kul, "Amacımız çocuklarımıza ilçemizi tanıtmak, aynı zamanda renk uyumu ve seçim kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sunmak. Bu çalışma, eğlenerek öğrenmelerine imkân sağlayan özel bir içerikle hazırlandı" ifadelerini kullandı.

"Her kademeye destek sürecek"

Terme Belediyesi olarak eğitime okul öncesinden üniversiteye kadar her seviyede destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Kul, "Minik yavrularımızın mutluluğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği için üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Köse ise eğitime yönelik katkılarından dolayı Başkan Kul’a teşekkür etti.