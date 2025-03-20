SAMSUN (İHA) – Samsun’un Terme Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı için mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Terme Belediyesi tarafından, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kent merkezi ile kırsaldaki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları başlatıldı. Bayram öncesi vatandaşların rahat bir şekilde ziyaret edebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, mezarlık alanlarındaki yabani otlar temizlenip, yeşil alanlarda çim biçme işlemleri yapılıyor. Ayrıca, mezarlık çevrelerinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. 7 gün esasına göre yürütülen çalışmaların bayram öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretleri yoğunlaşacağı için ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Terme Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin daha nezih bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi. Şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda da temizlik çalışmaları yaptıklarını ifade eden Başkan Kul, ayrıca şunları söyledi:

"Bayram öncesi her hanede temizlik olur. Bizler de Terme Belediyesi olarak şehrimizde bayram temizliği yapıyoruz. Malumunuz çalışmalardan ve kazılardan kaynaklı çok ciddi dağınıklık ve toz toprak var. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olabildiğince bu alanlarda yıkama faaliyetlerinde bulunuyor. Yine parkların genel temizliği, cami etraflarının temizliği, mezarlık bölgelerinin temizliği ve şehrin tüm alanlarında genel temizliğin yapılması adına arkadaşlarımız ekstra bir gayret sarf ediyor. Bu vesile ile ben şimdiden tüm ilçe halkımızın Kadir Gecesi ve Bayramını kutluyorum."