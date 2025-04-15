Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan; Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen proje ile Erzincan’ın Tercan ilçesindeki çiftçilere tohumluk nohut tedarik edildi.

2025 üretim sezonunda tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamak amacıyla tedarik edilen nohut tohumluğu teslim töreni Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman’ın katılımıyla yapıldı.

TAKE Projelerinin genel amacı işlenmeyen ve nadasa bırakılan alanların tarıma kazandırılarak ülke ekonomisine katma değer sağlanması ve tarımsal üretimin artırılması amacını taşıyor. İlçede tedarik edilen 9 bin 550 kilogram tohum ile yaklaşık 635 dekar alan ekilecek.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü; atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandırmayı ve çiftçilere destek olmayı amaçlıyor. İlçenin tarımsal üretim kapasitesini artırmak ve alternatif ürünleri teşvik etmek için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Tohum teslim töreninde konuşan Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, tarımsal üretimin önemine değinerek, artan nüfus ve şartların tarımsal üretimin artırılmasını şart koştuğunu belirterek, Tercan’ın verimli topraklarında hububatın yanı sıra şekerpancarı, hububat, ayçiçeği, patatesten sonra nohutun da tarımsal üretim deseni içerindeki payının arttığına dikkat çekti.