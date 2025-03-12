12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda milli marşımızın kabulünün 104. yıl dönümü kutlandı, milli şair Mehmet Akif Ersoy şiirleriyle anıldı.

Mamahatun 17 Şubat Ortaokulu Konferans salonunda Tercan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü münasebetiyle hazırlanan programa; Kaymakam Neslihan Kısa Duman ve ilçe protokolü, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelenin tüm kahramanları ve İstiklal Marşı’nın yazarı, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy saygı, minnet ve rahmetle anıldı.