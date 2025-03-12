Bayer Türkiye’nin bu yıl 8.’sini düzenlediği G4A Girişim Hızlandırma Programı’na sağlık ve tarım alanında yenilikçi çözümler sunan 5 yeni girişim seçildi. Seçilen 5 girişimden 2’sine 500’er bin TL hibe desteği sağlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Bayer’in Tenity iş birliğiyle 2018’den bu yana Türkiye’de girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’na bu yıl seçilen girişimler belirlendi.

Bayer’in İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tarım Ürünleri iş bölümlerine yönelik olarak 300 girişimin değerlendirildiği 2025 yılı G4A programı kapsamında Tarlis Teknoloji, MediTechLabs, Mantiscope, HiDoctor ve Welcome to Club isimli 5 girişim birçok destekten yararlanabilecek.

Sağlık ve tarım alanlarında yenilikçi dijital çözümler sunan, fikir aşamasını geçmiş, ölçeklenebilir iş modeline, yalın bir ürüne veya prototipe sahip ya da satış aşamasına ulaşmış 5 yeni girişim; program boyunca kapsamlı bir gelişim sürecinden geçecek.

Bayer mentorları, yöneticileri ve Tenity uzmanlarından oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen girişimler; 100 gün boyunca finansal planlama, yatırım süreçleri, satış stratejileri ve hukuki konular gibi kritik alanlarda online eğitimler alacak.

Program kapsamında belirlenen iki girişime, MediTechLabs ve HiDoctor’a ayrıca 500’er bin TL hibe desteği sağlanacak.

G4A 2025 GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI'NA SEÇİLEN GİRİŞİMLER:

Tarlis Teknoloji: Elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan otonom tarım robotu Vecta ile hassas tohum ekimi yaparak tohumların doğru yerlere yerleştirilmesini sağlıyor. Kaynak israfını, maliyeti, iş gücü ihtiyacını azaltarak ve verimliliği artırarak çiftçilere daha sürdürülebilir bir üretim modeli sunmayı hedefliyor.

MediTechLabs: Özel geliştirdiği dil modelleri ve ses tanıma teknolojileriyle poliklinik, radyoloji ve patoloji alanlarında hizmet veriyor. Gelişmiş yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri sayesinde hastanelerdeki kayıt süreçlerini otomatikleştiriyor. Ses kaydı almadan doktor-hasta diyaloglarını dinleyip yapay zeka ile analiz ederek eksiksiz hasta kaydı oluşturuyor ve otomatik olarak hastane bilgi yönetim sistemine işliyor. Böylelikle doktorların muayene sonrasında hasta bilgilerine kolayca ulaşabilmesini sağlıyor. Radyoloji ve patoloji alanlarında ise geleneksel diktasyon sistemlerinin ötesine geçerek speech-to-text teknolojisi ile doktorların şablonlarına uygun raporları saniyeler içinde oluşturulabiliyor.

Mantiscope: Biyolojik tarayıcı (scanner) ile periferik kan yayma numunelerini dijitalleştirip bulut üzerinden analiz sistemine aktararak, yapay zeka yardımıyla kan kanseri, anemi, enfeksiyonlar ve trombosit hastalıkları gibi kanla ile ilgili rahatsızlıkların tanı sürecini, özellikle hematoloji uzmanlarının olmadığı sağlık kuruluşlarında hızlandırmayı amaçlıyor.

HiDoctor: Psikoloji, beslenme, spor alanlarında online danışmanlık hizmetleri, tamamlayıcı araçlar ve içerikler sunan dijital sağlık platformu HiDoctor; bireylere ve kurumlara web site veya mobil uygulama aracılığıyla doğrudan ulaşıyor. Bütüncül bir esenlik yaklaşımı benimseyen HiDoctor, toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Welcome to Club: Cilt sağlığını bilimsel temellere dayandırarak kişiselleştirilmiş ve herkes için erişilebilir hale getiren yenilikçi platform WTC; tele-sağlık ve e-ticareti bir araya getirerek dermatologlar, medikal estetik doktorları ve cilt koçlarıyla bireylere özel çözümler sunuyor. Kullanıcılar, herhangi bir uygulama indirmeye gerek kalmadan online randevu alabiliyor; uzmanlarla birebir görüşerek kendilerine en uygun cilt bakım rutinini belirleyebiliyor ve bilim kurulu tarafından incelenip onaylanmış etkili dermokozmetik ürünlere güvenle ulaşabiliyor. WTC; cilt sağlığını bir ayrıcalık olmaktan çıkarıp güvenilir bilgiyi, doğru ürünleri ve uzman desteğini bir arada sunmayı amaçlıyor.