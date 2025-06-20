Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Tercan genelinde 2 bin 12 öğrenci karne sevinci yaşadı. İlkokul ve ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler, bugün aldıkları karnelerle 3 aylık yaz tatiline adım attı.

Sabah saatlerinden itibaren okullarda düzenlenen karne dağıtım törenlerine veliler de yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler bir yılın yorgunluğunu geride bırakırken, öğretmenleri tarafından takdir ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirildi.

Tercan’da görev yapan 174 öğretmen, 24 okulda öğrencilerinin karne heyecanına ortak oldu.

Yeni eğitim öğretim yılı, 2025 yılı Eylül ayında başlayacak.