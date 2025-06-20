Aydın’da 188 bin 623 öğrenci karne sevinci yaşarken, düzenlenen törende minik öğrenciler karnelerini Vali Yakup Canbolat ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Aydın il genelinde 883 okul ve kurumda, 9 bin 158 sınıfta, 15 bin 726 öğretmen ve 188 bin 623 öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönemi tamamlayıp, karne alarak yaz tatiline girdi. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki protokol üyelerinin katılımı ile Kardeşköy İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrenciler Vali Canbolat ve beraberindeki protokolün elinden karnelerini alarak tatile çıktı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat tören sonrası yaptığı açıklamada, "Bir yıllık dönemde oldukça sağlıklı ve huzurlu bir eğitim dönemi geçirdik. Eğitim öğretim döneminde amacımız çocuklarımızın geleceğini iyi hazırlamaktı. Bu konuda öğretmen ve yönetici arkadaşlarımız oldukça samimi bir gayret sarf ettiler. Başarılı bir yıl geçtiğini düşünüyoruz. Ailelerimizden ricamız bu yaz döneminde çocuklarımızın dinlenmelerini sağlıklı olmalarını spor yapmalarını kültürel faaliyetlere katılmalarını, eş dost akraba ziyareti gibi geleneksel adetlerimizi yerine getirmelerini istiyoruz. Bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz" diye konuştu.