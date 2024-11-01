Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi, yol ve kaldırım çalışmalarını kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından üstyapı çalışmaları birçok mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde asfalt çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca kırsal mahallelerde ve muhtelif yerlerde de kaldırım ve yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mahalle sakinleri gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini belirtirken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de üstyapı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.