Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Mavi Gezegenin Geleceği Ellerimizde" konulu söyleşi, kısa film gösterimi ve atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Çevre ve Sürdürülebilirlik Kulübü iş birliğiyle 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda düzenlenen etkinlikte, suyun hayatımızdaki önemi, sürdürülebilirlik kavramının su kaynakları üzerindeki etkisi vurgulanırken suyun verimli kullanımının sanayi ve diğer sektörler için ne kadar kritik olduğu ele alındı.

Etkinlikte ilk olarak Doç. Dr. Zehra Yiğit Avdan tarafından "Mavi Gezegenin Geleceği Elimizde" konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından ise kısa film gösterimi gerçekleştirildi. Gösterim sonrasında ise Ali Osman Taşçı tarafından "Derin", Haydar Onur Külahlıoğlu tarafından "Gündedün" ve Yavuz Pullukçu tarafından "Su Bedevileri" konulu söyleşi düzenlendi. Etkinlik sonunda da "Su Ayak İzimi Tahmin Ediyorum" ve "Sanal Su Ayak izimi Hesaplıyorum" isimli atölye çalışması gerçekleştirildi.

Katılımcılar düzenlenen etkinlikten dolayı tepebaşı Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.