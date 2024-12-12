Tepebaşı Belediyesi, Kavacık Mahallesi’nde tarım arazisine kaçak olarak yapılan ve ‘Hobi Bahçesi’ adı altındaki yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

Tepebaşı Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan kaçak yapılaşmalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kavacık Mahallesi 12312 ada 29-33 parsellerde yer alan tarım arazilerine izinsiz olarak yapılan yapılara; 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa istinaden, Eskişehir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Toprak Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındı. Bu kararlar doğrultusunda; Tepebaşı Belediyesi ekiplerince gerekli tespitler yapılarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği kaçak yapıların yıkımına karar verildi. Yasal süreleri tamamlanan kaçak yapıların, tahliye ve yıkımına, Tepebaşı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü koordinasyonunda devam ediyor. Yıkım işlemleri Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan güvenlik tedbirleri eşliğinde ve Bakanlık tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütülüyor.

“Yasala uygun yapı inşası şehrin geleceği için önemlidir”

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Tarım arazilerine ‘Hobi Bahçesi’ adı altında yapılan izinsiz, ruhsatsız, kontrolsüz yapılaşmalar pandemi sürecinde artmış olup, yeni bir İmar Barışı ile affa uğrayabilir beklentisi ile de hız kazanmıştır. İhtiyaçlar ve beklentiler kanunlara aykırı davranmaya gerekçe olmamalıdır. Vatandaşlarımızı hak kaybına uğrayarak mağduriyet yaşamamaları için, bu yasal dayanağı olmayan hobi bahçelerine itibar etmemeleri, yasalara uygun davranmaları konusunda yeniden uyarıyoruz. Yasalara uygun yapı inşa etmek şehrimizin geleceği için önemlidir. Bu doğrultuda Tepebaşı Belediyesi şehrin plansız şekilde gelişmesini engellemek için gerekli adımları atmaya devam edecektir” denildi.