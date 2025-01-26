Kepez Belediyesi tarafından Kasım ayında inşasına başlanan Teomanpaşa Semt Evi, açılışa hazırlanıyor.

Kepez Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında mahallelere semt evleri kazandırıyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün yatırım programına aldığı projeler arasında yer alan ve Kasım ayında törenle temeli atılan Teomanpaşa Semt Evi’nin inşası tamamlandı. Çatı kaplaması yapılan ve dış yüzeyi boyanan sent evinin pencere ve panjurları takıldı. İnce işçilik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, dış mekan peyzaj düzenlemesini gerçekleştirecek. Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi’ndeki park alanına inşa edilen semt evi, geleneksel Türk evi mimarisiyle tek katlı bir yapı olarak tasarlandı. Tesiste 202 metrekare kullanım alanı, 19 metrekare mutfak alanı ve 100 kişi kapasiteli 118 metrekare salon bulunuyor. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Semt Evi’nin mahalle sakinlerine buluşma, kaynaşma, acılarını ve özel günlerini paylaşma imkanı sunacağını söyledi.