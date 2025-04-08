Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir ile kamp için ilçede bulunan Rus Kadın Tenis Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Kemer’de tenis sporunu yaymak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla açılan tenis kortlarına ilgi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Kortların zemininin Avrupa standartlarının üzerinde olması tenis sporuna gönül veren yerli halkı ve yabancı sporcuları cezbediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Corendon Tennis Clup Kemer kortlarında düzenlenecek organizasyonlar için Kemer’e gelen Rus Tenis Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Corendon Spor Satış Direktörü Serhat Sütlüdere’den organizasyonlar hakkında bilgi alan Başkan Topaloğlu, Kemer’in artık tenis sporuyla da anılmaya başladığını söyledi.

Necati Topaloğlu: "Tenis milli takımları Kemer’i tercih ediyor"

Tenis kortlarının bulunduğu alanın Kemer Belediyesi’ne ait olduğunu ve planda da spor sahası olarak geçtiğini hatırlatan Başkan Topaloğlu, "Yıllarca burası hafriyat dökülen bir alandı. Fakat Corendon’un sahibi Yıldıray Karaer, ihalemizi aldı ve buraya Avrupa standartlarının üzerinde tenis kortları yaptı. Bu yıl ikinci yılında Rus Kadın Milli Tenis Takımı ve Çekya’nın tenis sporcuları burada. 15 Mayıs’a kadar tamamen dolu olduklarını öğrendik. "Biz 2026’yı doldurmaya başladık ve bir Avrupa Şampiyonası’na talibiz" dediler. Bizim turizmi 12 aya yayabilmek için Belek gibi geniş alanlarımız yok. Bizim salon sporları, bisiklet yarışları, yürüyüş ve dağ sporlarına önem vermemiz lazım. İşte burası da bunun bir başlangıcıdır. Son derece güzel oldu. Bütün milli takımlar ilk defa buraya geliyor. Daha önce İspanya’ya gidiyorlardı ve teniste rakibimizin de İspanya olduğunu dile getiriyorlar. Ancak buraya gelince hem zemin kalitesi hem de doğa olarak burayı daha çok beğendiklerini söylüyorlar. Bu da Kemer’imiz ve Kemer tanıtımı için çok güzel bir gelişme. Ben Corendon’un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yıldıray Karaer’e ve çalışma arkadaşlarına emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kemer Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Kemer Belediyesi Turizm Bürosu Sorumlusu Cansın Efir ise Rus Kadın Tenis Milli Takım sporcularıyla sohbet ederek, seneye tekrar Kemer’e geleceklerinin sözünü aldı ve kendilerini Kemer’de ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını kaydetti.

Serhat Sütlüdere: "Tesislerimizde ağırladığımız misafirlerin hepsi çok memnunlar"

Corendon Spor Satış Direktörü Serhat Sütlüdere ise kulübün 12 ay aralıksız hem yerel halka hem de yabancı misafirlere hizmet verdiğini söyledi. Sadece Rusya ve Rusça konuşan ülkeler değil, Almanya, İngiltere ve Çekya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden kendilerine talep geldiğinin altını çizen Sütlüdere, "2026 yılının Nisan ayına kadar tamamen dolduk. Nisan ayının ikinci haftasından itibaren geçen yıl Türkiye’de ilkini yaptığımız iki hafta üst üste sürecek olan Tenpro Turnuvası’nı düzenleyeceğiz. Yaklaşık 47 ülkeden 200 sporcu ilk hafta için kayıt yaptırdı. Bu sayı ikinci haftada da aynı sayıda olacaktır. Turnuvanın bir katılım limiti var. Bu limit nedeni ile kayıt alamadığımız 100 kadar sporcu da turnuvaya katılım için sırada bekliyor. Hatta bazı sporcular 2026 için şimdiden kayıt göndermeye başladılar. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Şu anda tesisimizde Çekya’nın en büyük tenis akademisinin bütün yaş gruplarının kampı var. Bunun dışında da Rus Kadın Tenis Milli Takımı’nı ağırlıyoruz. Hem U19 hem de yetişkin kategorilerden milli sporcular burada kamp yapıyor. Tesisimizde 15 gün boyunca kamp yapacaklar. Tesisimizden hepsi çok memnunlar ve en çok memnun oldukları konunun başında zemin geliyor. Bizim de en çok önem verdiğimiz şey zemin kalitesi. Dünya standartlarının üzerinde bir zemin kalitemiz var. Kemer’in güzel doğasında, doğa yürüyüşü, koşu yapıyor olmaları da büyük avantaj. Rus Bayramı ile kortun 08:00’den, 23:00’e kadar dolu olduğu bir operasyon bekliyoruz. 14 Mayıs tarihinden sonra da Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği 14 yaş Türk Milli Takımı seçmeleri için turnuva düzenlenecek" dedi.