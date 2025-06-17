Bilecik’te bir bahçede temizlik amacı ile yakılan otlardan yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evlere sıçramadan söndürdü.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Kayıboyu Sokak Nene Hatun Sokak üzerinde bir bahçede toplanılan otlar temizlik amaçlı yakıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, yangın kontrolde altına alınamadı. Durumu hemen 112’ye haber veren bahçe sahibi hortum yardımıyla otları söndürmeye çalışırken, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekipleri alevleri evlere sıçramadan anında müdahale ile söndürürken, vatandaşları da bu tür ateş yakmamaları konusunda uyarılar bulundu.