Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline moral ziyareti gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde yapılan ve temizlik işçilerine çorba ikramının da yapıldığı ziyarette, Başkan Yardımcısı Bayrak, “Temiz Şehir Düzce sizin eseriniz” diyerek teşekkürlerini iletti.

Düzce’de sabahın en erken saatlerinde sahaya çıkarak ‘Temiz Şehir Düzce’ için çalışan Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine moral ve motivasyon ziyareti gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, İnsan Kaynakları İhtisas Şirketi BelKa Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Hizmet-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Kemal Esen, temizlik işçileriyle bir araya geldi. Sabah saat 05.00’te gerçekleştirilen ziyarette, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner de hazır bulunarak ekibin çalışma saatleri ve iş yükü hakkında bilgiler verdi.

“Temiz şehir Düzce sizin eseriniz”

Başkan Yardımcısı Barış Bayrak, Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin Düzce için çok önemli bir görev üstlendiğini vurgulayarak, “Temiz Şehir Düzce diye bir slogan üretiyoruz, içini siz dolduruyorsunuz. Bir kişi Düzce’ye girdiği zaman ilk sizin eserinizle karşılaşıyor. Temiz bir şehir olduğumuz ortaya çıkıyor. Yeşil Düzce’nin yeşil kalmasını sağlıyorsunuz. Hep birlikte Düzce için güzel bir şekilde çalışmaya devam edelim” dedi.

“Düzce için hep birlikte çalışacağız”

Belka Genel Müdürü Erdem Yılmaz ise, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Düzce genelindeki çalışmalarına dikkat çekerek, “Düzce geneline baktığımda gerçekten iyi çalışmalar olduğunu görüyorum. Her şey Düzce için, amacımız Düzce’ye değer katmak. Hep birlikte Düzce’yi daha güzel bir noktaya getireceğiz” ifadelerinde bulundu.

“Her saatte sahadayız”

Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Emin Tangüner de, her gün ve her saat sahada olduklarını belirterek, “Çalışma saatimiz 05.00’te başlıyor ve günün her saatinde sahadayız. Belediyede çalışan herkesin katkısı çok önemli, ancak Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışmaları olmazsa olmazdır” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda, çorba ikramı yapılan temizlik işleri personelleri görev yerlerine uğurlandı.