Gaziantep’te hırsızlık suçunda kesinleşmiş 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.M. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha