Karabük Valisi Mustafa Yavuz öncülüğünde "İşte Birlik, Güçte Birlik: KARABÜK" sloganıyla hayata geçirilen Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşu İş Birliği Projesi çerçevesinde Karabük Fatih İlkokulu bahçesinde "Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

Karabük Valiliği, Karabük Belediyesi, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Şubesi’nin ortak çalışmasıyla düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Erol Özkan, İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Emre Erakçaoğlu, Kızılay gönüllüleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, protokol üyeleri ve öğrencilerin birlikte okul duvarında oluşturulan "Temiz Çevre Sağlıklı Gelecek" çizgi karakterlerinin boyamasıyla başladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çevre temizliğinin önemi vurgulandı. Ardından okul bahçesinde geleneksel çocuk oyunları oynanarak etkinlik neşeli bir şekilde tamamlandı.