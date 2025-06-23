Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tertemiz bir şehir için 7/24 sahada. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen temizlik çalışmaları ile kent tertemiz bir görünüme kavuşuyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri tertemiz bir şehir için 7/24 sahada. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen temizlik çalışmaları ile kent tertemiz bir görünüme kavuşuyor.

Vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunmak isteyen Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri parklardan kumsallara, yürüyüş yollarından sosyal donatı alanlarına her gün düzenli olarak temizleniyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların sık kullandığı sahil bandı ve mesire alanlarında günlük temizlik faaliyetleri büyük bir titizlikle yürütülüyor. Sabahın erken saatlerinde işe koyulan ekipler gece geç saatlere kadar şehri hijyenik hale getiriyor.

Ekipler sadece yüzeysel temizlik yapmıyor. Ot biçme, süpürme, çim alanlarının bakımı gibi detaylı temizlik ile de kent estetiğine katkı sağlıyor.

DUYARLI VATANDAŞ TEMİZ ÇEVRE

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri sadece ekip çalışmaları ile değil, vatandaşlarında çabasıyla temiz bir çevre oluşacağını ifade ederken; çevreye atık bırakmama, geri dönüşüme uygun davranma ve kamu alanlarını koruma gibi konularda vatandaşa uyarıda bulundu.