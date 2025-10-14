Bolu TEM Otoyolu’nda kamyon ile çarpışan kamyonet sürücüsü, araç kabininde sıkışarak yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden Orhan K. (37) idaresindeki 41 D 5389 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Hüseyin M. (62) yönetimindeki 34 FP 9073 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Hüseyin M., araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı terden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Orhan K. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, kamyonetin vinçle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.