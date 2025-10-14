Tokat’ın Erbaa ilçesinde haziran ayında kamyon kasasındaki otomobilin gizli bölmesinde ele geçirilen 10 kilo 190 gram skunkun izini süren Narkotik ekipleri, titiz takip sonucu Ağrı ve Ankara’da düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yurt dışından uyuşturucu maddeyi yurda sokan 3 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 Haziran 2025 tarihinde Erbaa ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir kamyonun kasasındaki otomobilin gizli bölmesinde 46 paket halinde 10 kilo 190 gram skunk maddesi ele geçirilmişti. Olayla bağlantılı olarak başlatılan soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucunun yurt dışından alınıp Ankara’ya sevk edildiğini tespit etti. Çalışmalar neticesinde Ağrı’da 1, Ankara’da 2 olmak üzere toplam 3 şüpheli belirlendi. Belirlenen adreslere yönelik olarak 10 Ekim 2025 tarihinde Ankara ve Ağrı illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 290 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden birinin Ankara Ağır Ceza İlamat Masasınca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2 yıldır arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.Ç., M.Ç. ve Y.Ç. isimli zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.