Mardin’in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasındaki Bagok Dağları kırsalında tel örgülere takılan dağ keçisi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İş için bölgeden geçen Halil Teomay, sıcak hava nedeniyle yorgun düşmüş ve tel örgülere dolanmış halde susuz kalan bir dağ keçisiyle karşılaştı. Durumu fark eden Teomay, keçiyi kendi çabasıyla tel örgülerden kurtardı. Kurtarma sırasında ellerinden yaralanan Teomay, keçiye ilk olarak su verdi. Bir süre dinlenmesine de yardımcı olduğu hayvan, su içtikten sonra kendine gelerek tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayla ilgili konuşan Halil Teomay, "Hayvanı teller arasında görünce öyle bir üzüntü yaşadım ki bunu bütün arkadaşlarıma çevremize örnek olsun diye yaptım. Elim teller yüzünden kesildi. Tellerin arasında görünce onu dayanamadım. Keçi yorgun düşmüştü, susuzdu. Onu kurtardım. Tüm insanlardan ricamız; bu hayvanları koruyalım. Ne olursa olsun, her şey yerinde ve doğasında güzeldir" dedi.