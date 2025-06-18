Kırklareli’nde jandarma ekiplerince tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı beldesinde 1 kişinin tefecilik yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

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Düzenlenen operasyonda 4 adet dolu senet, 1 adet borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 2 adet cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA