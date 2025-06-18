Kırklareli’nde jandarma ekiplerince tefecilik yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı beldesinde 1 kişinin tefecilik yaptığı iddiasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 4 adet dolu senet, 1 adet borçluların isimlerinin yazılı olduğu ajanda, 2 adet cep telefonu ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Operasyonla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İHA