Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 14-15 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen 10-11-12 Yaş UGP 2. Vize Müsabakalarında Çaycumaspor Yüzme Takımı büyük bir başarıya imza attı. Takımdan Mehmet Ayaz, ikincilik elde ederek Çaycuma’yı gururlandırdı.

2015 doğumlu sporcular kategorisinde yarışan Mehmet Ayaz Kalıncı, 400 metre serbest stil yarışında gösterdiği üstün performansla "SWİMRANK" uygulamasının güncel verilerine göre Türkiye 2’ncisi oldu. Bu tarihi başarı, Zonguldak yüzme tarihinde bir ilki temsil ederken, genç sporcunun başarısı hem Çaycuma hem de Zonguldak adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Mehmet Ayaz Kalıncı’nın bu önemli derecesinde emeği bulunan antrenörler Erinç Kazanasmaz ve Gökhan Yiğit, başarılarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşarken; sporcunun gelişimine katkı sunan tüm paydaşlara da teşekkür edildi.

Çaycumaspor Kulübü, genç sporculara yatırım yapmaya ve Türk sporuna katkı sunmaya devam edeceğini vurgularken; desteklerinden dolayı Çaycuma Belediyesi ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’ya teşekkür etti.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuz Mehmet Ayaz Kalıncı’yı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.