Van’ın Başkale ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Başkale çevre yolunda seyreden C.A. yönetimindeki 01 KE 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçtaki Sadullah Özmen olay yerine hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Özmen’in cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.