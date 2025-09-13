İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan 4 katlı bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki tekstil atölyesinde saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın 3 ve 4’üncü katlarını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.