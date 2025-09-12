Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binaya yayılmadan kontrol altına alındı.

Yangın, Kapaklı ilçesi Mevlana Mahallesi Aynur Caddesi’nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kaçağından çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangını gören çalışanlar kendini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını binaya yayılmadan kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.