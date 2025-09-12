Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen ’yolsuzluk’ ve ’rüşvet’ soruşturmasında zirai bir depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni Hüseyin Cem G.’nin, savcılıktaki ek ifadesinde, alınan rüşvet paralarının bir kısmını Başkan Kara’nın talimatıyla, Kara’nın yakın arkadaşı olduğu belirtilen A.D.K’ye teslim ettiğini itiraf etti. Bunun üzerine savcılık A.D.K’nin bilgisine başvurdu. A.D.K., savcılıkta verdiği ifadede, Hüseyin Cem G’den aldığı paraları yine Başkan Kara’nın talimatı doğrultusunda zirai depoda sakladığını kabul etti.

Dosya kapsamında yapılan arama ve yer gösterme işlemleri sonucu, zirai bir depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın ile birlikte yarım milyon Euro ve 153 bin 160 Dolar nakit para ele geçirildi.