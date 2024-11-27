BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kısa süre önce kuruluşu tamamlanan TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na (GSYF) Bursa iş dünyasından belirlenen arzın üzerinde talep geldiğini ve fonun Türkiye’nin yatırımcı sayısı açısından en büyük GSYF’si haline geldiğini söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kasım Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur ve Meclis Üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Bursa ekonomisinin stratejik dönüşümünü ve geleceğini şekillendirecek tarihi bir adım atıldı. Türkiye’nin yüksek teknoloji odaklı ilk üretim merkezi TEKNOSAB’da GSYF modeliyle hayata geçirilecek Güney Marmara’nın en kapsamlı lojistik merkezi TEKNOSAB Lojistik Teknopark’ta BTSO’nun da pay sahibi olmasını sağlayacak karar maddesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Böylece Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası olan BTSO’nun TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF’nin değer artışı ve kar payı dağıtımından faydalanmasının önü açılmış oldu.

“Lojistik Teknopark GSYF 75 milyon dolar büyüklüğe ulaştı”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin ikinci yüzyılına yakışan yenilikçi ve vizyoner projeleri uygulamaya devam ettiklerini söyledi. Kısa süre önce kuruluşu tamamlanan TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) ilk ihraç süreçlerini Bursa iş dünyası ile başlattıklarını hatırlatan Başkan Burkay, fona kısa sürede arzın üzerinde talep geldiğini ve fonun Türkiye’nin yatırımcı sayısı açısından en büyük GSYF’si haline geldiğinin altını çizdi. GSYF’ye şimdiye kadar 550’den fazla yatırımcının başvurduğunu ifade eden Burkay, “210 milyon dolarlık yatırım bütçesi ile hayata geçirdiğimiz fonda ilk ihraçlar devam ediyor. BTSO üyeleri ve TEKNOSAB yatırımcıları ile başladığımız ihraç süreçlerinde 55 milyon dolar hedefini aşarak şu anda 75 milyon dolara ulaştık. Hesap açım işlemleri hızla devam ediyor. Türkiye’de SPK’dan izni olan 390’a yakın GSYF arasında tabana yaygınlık açısından en geniş fonu haline gelen TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF Türkiye’deki bütün oda borsalara da rol model oldu” dedi.

“Tarih eleştirenleri değil başaranları yazıyor”

Bursa’nın tarih boyunca ilkleri başarmış bir kent olduğunu söyleyen İbrahim Burkay, Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Bursa OSB’nin BTSO öncülüğünde 1961 yılında kurulduğunu, Celal Sönmez döneminde ise Bursa Serbest Bölgesi’nin (BUSEB) hayata geçtiğini ifade etti. Söz konusu projeler gündeme geldiğinde itirazların yükseldiğini hatırlatan Başkan Burkay, “Ama gördük ki Bursa’nın gücü bu projelerin hepsini birer birer hayata geçirmeye fazlasıyla yetti. Tarih eleştirenleri değil, başaranları yazıyor. TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF için de imtiyazlı fonların ihraç süreçleri yıl sonunda sona erecek. Bugüne kadar binlerce üyemizin katılımıyla bilgilendirme toplantıları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Web sayfamız, sunumlarımız ve sosyal medyada tüm soruları cevaplamak üzere şeffaf ve dinamik bir süreç yönetiyoruz. İnşallah 30 ay gibi bir sürede bölgenin en büyük projelerinden birini hayata geçirmek yine bizlere nasip olacak. BTSO olarak bu proje fonundaki değer artışı ve kar payı dağıtımlarından daha fazla sanayicimizin, tüccarımızın ve esnafımızın faydalanmasını istiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bu kapsamlı projenin de hayata geçmesinde büyük rolü olan ve çalışmalarımızı destekleyen tüm meclis üyesi dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ürettiğimiz değerden Bursa iş dünyamız faydalanacak”

Oda olarak öncelikli hedeflerinin iş dünyasının geleceğe umutla bakmasını sağlayacak yenilikçi iş modellerini geliştirmek olduğunu dile getiren Burkay, “Biz burada stratejik dönüşümü sağlayacak yenilikçi iş modellerini gerçekleştirmek zorundayız. Bunu yaparken de yaklaşımımız şu; ‘Bir değer üretiliyorsa bunu bütün Bursa sahiplenecek ve bu değerden faydalanacak.’ TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF tarihi bir iş modeli. İlk kez kurulan bir yapı. Kısa sürede tabana yaygınlık açısından Türkiye’nin en büyük fonu oldu” ifadelerini kullandı.

Ekonomik olarak yaşanan zorlu süreçte hayata geçen projenin Bursa iş dünyası için bir umut olduğunu kaydeden Başkan Burkay, beraber iş yapma kültürünün bu şekilde başladığını, gelecekte Bursa iş dünyasının faydalanması odağıyla yeni fonları da hayata geçireceklerini vurguladı. Başkan Burkay, “Bugüne kadar meclis üyelerimizle beraber Türkiye’de örnek gösterilen işlere ve projelere imza attık. Tarih hiçbir şey yapmayanlara hesap sormuyor ama risk alıp proje üretenler eleştiriliyor. Ancak geçmişte olduğu gibi bundan 50 yıl sonra vizyoner projelerde imzası bulunan bu BTSO Meclisi de gururla anılacak. Attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje hepimizin hanesine altın harflerle yazılıyor” dedi.

“Kent için planlama olmazsa olmaz”

BTSO’nun Bursa iş dünyasının merkezi olduğunu söyleyen İbrahim Burkay, üniversitelerdeki bilimsel ve akademik aklı iş dünyası ile entegre edecek deneyim ve tecrübenin bu kurumda olduğunu vurguladı. İş dünyası için en önemli konunun planlama olduğunu söyleyen Burkay, “Bursa dışında planlaması olmayan büyükşehir kalmadı. Bu planlama bir an evvel iş dünyasının hassasiyetleri gözetilerek, sahayı ve dinamikleri bilen kişi ve kurumlarla birlikte hazırlanmalı ve hayata geçirilmeli. Planlamanın merkezinde Bursa’nın kalkınması olmalı. Kent olarak ligden düşersek bir daha üst lige çıkacak fırsatı bize vermezler. Bu tarih boyunca böyle oldu. Birçok kentin başına geldi, bizim başımıza da gelebilir. Bu yüzden bu şehirdeki aydınların, yöneticilerin tarihi sorumlulukları, veballeri var. BTSO olarak bu konuda hiç yorulmadan, aynı söylemleri aynı talepleri gündeme getirmeye devam edeceğiz. Bütün STK’lardan da aynı duruşu sergilemelerini bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Doğru bir planlama ve yol haritasına ihtiyacımız var”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise 2024 yılının iş dünyası açısından “mücadele yılı” olduğunu söyledi. Ekonomide yeniden bir dengelenme sürecinde olduklarını kaydeden Uğur, “Ekonomi yönetimimiz tarafından yaklaşık bir yıldır yürütülmekte olan bu sürecin sonuç vermesi şüphesiz zaman alacaktır. Çünkü enflasyondaki düşüşün, büyümeden feragat etmeden kademeli bir şekilde devam etmesi hedefleniyor. Enflasyonla büyüme arasındaki bu hassas denge sağlanırsa ülkemizin yeni bir büyüme hamlesine başlayabileceğine inanıyoruz. Burada önemli olan doğru politikaları ve yapısal reformları sabırla, sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirebilmek. Ülke olarak tüm zorluklara aşacak potansiyele sahibiz.” dedi. “İş dünyası olarak ekonomimizin etkilendiği küresel dinamikleri çok iyi okumamız gerekiyor.” diyen Uğur Bursa iş dünyasının doğru bir planlama ve yol haritasını ihtiyacı olduğunu vurguladı. Uğur, “Büyüyen, fırsatlarla dolu bir dünyada doğru stratejilerle güçlü bir konum elde etme şansımız var. Bu yüzden daha fazla geç olmadan kent anayasasının hazırlanması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.