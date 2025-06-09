Bursa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mustafa Bozbey’in vizyonu doğrultusunda nüfusu 10 bin üzerinde olan muhtarlıkların daha nitelikli hizmet verebilmelerini sağlamak amacıyla ’mahalli iletişim personeli’ istihdam etti.

Demokrasinin en köklü ve en önemli temsilcileri olan muhtarlara her konuda destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, mahallelerdeki hizmetin aksamaması ve daha hızlı işlemesi için önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde düzenlenen programda nüfusu 10 binin üzerinde olan mahalle muhtarlıklarına personel desteği vereceklerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hazırlıkların yapıldığını dile getirmişti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı arıcılığıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 64 personel, mahalle muhtarlıkları için ’mahalli iletişim personeli’ olarak istihdam edildi. Muhtarların yaşadığı sorunlara hızlı çözüm üretmek amacıyla görev alacak olan personel, düzenlenen eğitim programının ardından işbaşı yaptı.

Mahallede yaşayanların taleplerini gözeten, onların hakkını arayan yerel kamu denetçileri olarak muhtarların önemli görevler üstlendiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, kendisinin de bir muhtar çocuğu olduğunu dile getirdi. Muhtarların her konudan sorumlu olduklarını bizzat yaşayarak gören biri olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, "Muhtarlarımızın ne zorluklar ile çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Daha önce Nilüfer’de uyguladığımız ve Türkiye’ye örnek olarak gösterilen bir uygulamayı Büyükşehir Belediyesi’nde de hayata geçirdik. 10 binin üzerinde nüfusu olup yardımcı personeli olmayan muhtarlıklarımıza Büyükşehir Belediyesi olarak personel desteği veriyoruz. Muhtarlarımıza destek olup onların sorunlarına çare olmak, daha fazla hizmet etmelerini sağlamak en önemli hedefimizden biridir" dedi.